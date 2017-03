Slootweg (CDA) toch niet naar Tweede Kamer

EDE - Evert-Jan Slootweg gaat toch niet de Tweede Kamer in voor het CDA. De Bennekommer stond op plek 19 op de kieslijst van de partij. Dat is ook het zetelaantal dat de partij krijgt. CDA'er Maurits von Martels die onder Slootweg stond, heeft 20.000 voorkeursstemmen, en gaat daardoor Slootweg voorbij.

Bij de Bennekommer overheerst bewondering "Ik vind het knap gedaan, hij heeft een hele puike campagne gevoerd. Het is echt knap dat je in je eentje zoveel voorkeursstemmen weet te halen. Ik vind het wel jammer want ik was graag direct bij alle processen betrokken geweest."