Mogelijk twee Gelderse Tweede Kamerleden minder

Foto: GroenLinks Nijmegen

DEN HAAG - Het is nagelbijten voor onze Gelderse aspirant Tweede Kamerleden. Als we de voorkeursstemmen op dit moment moeten geloven, komen er geen elf maar negen Gelderlanders in het parlement.

De Nijmeegse Lisa Westerveld (GroenLinks) en de Bennekomse Evert-Jan Slootweg van het CDA lijken naast hun zetel te grijpen. 'Heel spannend' 'Het is heel spannend', zegt Westerveld emotioneel tegen Omroep Gelderland. 'Ik zit continu op de site van de Kiesraad te kijken. Het kan overigens ook nog zo zijn dat ik zelf genoeg voorkeursstemmen heb gekregen.' Voorkeursstemmen Lager geplaatste kandidaten kunnen op basis van voorkeursstemmen alsnog in de Kamer komen. Op dit moment wordt er gekeken hoeveel (voorkeurs)stemmen er op elke afzonderlijke kandidaat zijn uitgebracht. Voor een voorkeurszetel zijn circa 17.300 stemmen nodig. En daar wringt mogelijk de schoen voor Westerveld en Slootweg. Bij GroenLinks heeft Isabelle Diks (de nummer 19 op de lijst) al ruim 20.000 stemmen gehaald. Daarmee zou zij Westerveld uit de Kamer duwen. En ook bij het CDA lijkt Slootweg de dupe te worden van de voorkeursstemmen. Na de verkiezing van woensdag leek het erop dat er elf Gelderlanders in de Tweede Kamer zouden komen. Het ging om: VVD (33 zetels):

Albert van den Bosch, Zaltbommel

Remco Dijkstra, Lienden PvdA (9 zetels):

Jeroen Dijsselbloem, Wageningen PVV (20 zetels):

Alexander Kops, Nijmegen CDA (19 zetels):

Jaco Geurts, Voorthuizen

Evert-Jan Slootweg, Bennekom D66 (19 zetels):

Alexander Pechtold, Wageningen

Rob Jetten, Nijmegen

Maarten Groothuizen, Nijmegen GroenLinks (14 zetels):

Lisa Westerveld, Nijmegen DENK (3 zetels):

Farid Azarkan, Culemborg De definitieve uitslag wordt volgende week pas bekendgemaakt. Zie ook: Met een slag om de arm: deze elf Gelderlanders komen in de Kamer

