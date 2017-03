Mogelijk minder Gelderse Tweede Kamerleden

DEN HAAG - Het is nagelbijten voor onze Gelderse aspirant Tweede Kamerleden. Als we de voorkeursstemmen op dit moment moeten geloven, komen er waarschijnlijk minder provinciegenoten in het parlement dan in eerste instantie verwacht.

Na de verkiezing leek het erop dat er elf Gelderlanders in de Tweede Kamer zouden komen. Op basis van voorkeursstemmen kunnen lager geplaatste kandidaten echter alsnog in de Kamer komen. In eerste instantie leken hierdoor de Bennekomse Evert-Jan Slootweg van het CDA en de Nijmeegse Lisa Westerveld (GroenLinks) hun zetel kwijt te raken.

'Het is heel spannend', vertelde een emotionele Westerveld eerder deze vrijdag tegen Omroep Gelderland. 'Ik zit continu op de site van de Kiesraad te kijken. Maar misschien krijg ik zelf ook wel genoeg voorkeursstemmen.'

Voorkeursstemmen

Voor een voorkeurszetel zijn circa 17.300 stemmen nodig. Op dit moment wordt er gekeken hoeveel (voorkeurs)stemmen er op elke afzonderlijke kandidaat zijn uitgebracht.

En daar wringt mogelijk de schoen voor Westerveld en Slootweg. Bij GroenLinks heeft Isabelle Diks (de nummer 19 op de lijst) al ruim 20.000 stemmen gehaald. Daarmee zou zij Westerveld uit de Kamer duwen. Vrijdagavond leek het echter erop alsof ook Westerveld genoeg voorkeursstemmen zou krijgen voor een zetel.

Diks is overigens geen onbekende in Gelderland. Ze was tussen 1994 en 2002 gemeenteraadslid in Apeldoorn. Ook was Diks van 2003 tot 2006 lid van de Provinciale Staten in Gelderland.

Slootweg

Of ook Slootweg (de nummer 19 op de CDA-lijst) stemmen haalt, is nog afwachten. Zijn partijgenoot Maurits von Martels haalde al ruim 20.000 stemmen op. Dit zou ten koste kunnen gaan van Slootweg.

De definitieve uitslag wordt volgende week pas bekendgemaakt.

Elf Gelderse kandidaten

Deze elf Gelderlanders leken na de verkiezing in de Tweede Kamer te komen:

VVD (33 zetels):

Albert van den Bosch, Zaltbommel

Remco Dijkstra, Lienden

PvdA (9 zetels):

Jeroen Dijsselbloem, Wageningen

PVV (20 zetels):

Alexander Kops, Nijmegen

CDA (19 zetels):

Jaco Geurts, Voorthuizen

Evert-Jan Slootweg, Bennekom

D66 (19 zetels):

Alexander Pechtold, Wageningen

Rob Jetten, Nijmegen

Maarten Groothuizen, Nijmegen

GroenLinks (14 zetels):

Lisa Westerveld, Nijmegen

DENK (3 zetels):

Farid Azarkan, Culemborg

Zie ook: