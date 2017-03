Liveblog: Zwalkend De Graafschap maakt nog 3-2 uit tegen Fortuna

SITTARD - Ze houden er van vlaaien, maar De Graafschap is in Sittard alleen maar uit op punten. Alles over de wedstrijd Fortuna Sittard-De Graafschap in dit liveblog.

TUSSENSTAND: 3-2 90. Een geweldige actie van Mark Diemers die hij zelf met links afrondt: 3-2 88. De Graafschap houdt ondanks deze gênante nederlaag de kansen voor de vierde periode in eigen hand, want de concurrenten RKC en MVV komen nog naar De Vijverberg. Maar in deze vorm gaat dat helemaal niets opleveren. 85. Limburger Bryan Smeets voelt zich vanavond bepaald niet prettig in zijn eigen provincie. 82. Vlijter schiet namens de thuisclub op de kruising. 81. Er zit geen enkele lijn in het spel van De Graafschap, ziet ook De Jong. 78. Sjoerd Ars krijgt ook nog wat speeltijd bij Fortuna. 74. De doelpuntenmachine van de laatste weken Van den Hurk wordt vervangen door verdediger Bart Straalman. Is dit een wissel om de schade te beperken? De tactiek is nu 5-2-2. En het lijkt helemaal nergens op. 70. Bassan slaat opnieuw toe, al mag Bednarek zich dit ook aantrekken: 3-1, het lijkt gedaan hier. 69. Ook MVV en Almere City staan voor. Dat zou betekenen dat De Graafschap naar de vierde plaats zakt in de vierde periode. 68. Fortuna trekt zich terug en gokt op de counter. De Graafschap heeft nog geen enkele uitgespeelde kans gehad. 63. BOERUH! BOERUH! Ondanks het belabberde spel van hun ploeg zijn de fans van De Graafschap constant te horen hier in het diepe zuiden. 58. Het is ook na rust bar en boos wat De Graafschap laat zien. Youssef el Jebli komt erin voor Tim Linthorst, een aanvallende wissel. 56. Sjoerd Ars uit Didam doet rek-en strekoefeningen tegen de betonnen wand naast het veld. De spits uit Didam, in 2015 nog topscorer van de eerste divisie bij NEC, zit tegenwoordig bij Fortuna. 53. Tim Linthorst maakt een flinke overtreding maar Lindhout fluit voordeel. Maar dan komt de terechte gele kaart alsnog. 52. Ook na rust is het spel van De Graafschap onsamenhangend. 50. Elvio van Overbeek is normaliter een snelle aanvaller, maar nu dus rechtsback. 46. De tweede helft begint. Het uitvak heeft even na kunnen balen van de zwakke vertoning voor de rust. 45+2. De ruststand is 2-1 en dat is volkomen verdiend. 44. De laatste keer dat De Graafschap hier speelde, eindigde de ploeg ook met tien man. Toen kreeg Jan Lammers rood. 42. RKC staat voor, dus de vierde periodetitel is op dit moment ook even uit beeld. Maar De Graafschap krijgt RKC nog thuis over enkele weken. 40. Aanvaller Van Overbeek speelt als rechtsback en dat gaat nogal onwennig. 38. Hij speelde voor onder meer Ajax, Borussia Dortmund en Juventus en is de fanatieke trainer van Fortuna: Sunday Olisheh. Voorlopig mag hij tevreden zijn. 33. Elvio van Overbeek komt erin voor Robert Klaasen, een tactische ingreep van Henk de Jong om zijn zwalkende ploeg een impuls te geven. 31. Stokkers mist een vrije kopkans op 3-1. 29. De vrije trap wordt schitterend in de kruising geschoten door Bassan: 2-1 28. De zwak spelende Nathaniel Will trekt de doorgebroken Vlijter onderuit en krijgt een logische rode kaart. 26. Piotr Parzyszek is even aangeslagen, maar kan toch weer verder. 25. Andrew Driver maakt een inschattingsfout bij een hoge bal, maar Fortuna profiteert niet. 23. Trainer Henk de Jong leeft fanatiek mee, zoals altijd. Maar echt lekker is zijn ploeg nog niet bezig vanavond. 19. Mark Diemers krijgt een gele kaart na een pittige charge. 17. Ondanks de gelijkmaker blijft de sfeer in het uitvak geweldig. En hoe ze dat vuurwerk binnen hebben gekregen? 11. Geknoei bij De Graafschap en Dianessy profiteert: 1-1 alweer. 5. Strafschop De Graafschap na een overtreding op Anthony van den Hurk. En daar weet Piotr Parzyszek wel raad mee: 0-1. 1e minuut: De sfeer zit er wel in bij de meegereisde supporters van De Graafschap. 20.00 Keurig op tijd begint de wedstrijd. 19.53 Maar er is nog meer zand beschikbaar indien gewenst. 19.50 Op deze zandvlakte moet de wedstrijd vanavond worden afgewerkt. 19.45 Trainer Henk de Jong heeft er wel zin in. 19.30 En uiteraard is er vlaai in Sittard, dat hier overigens wordt uitgesproken als Zitterdj. 19.20 Doelman Filip Bednarek is zoals altijd als eerste op het veld. 19.10 De opstelling van De Graafschap kent geen verrassingen. De succesformatie van de laatste weken blijft gehandhaafd. Bednarek; Will, Lammers, van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek, van den Hurk. 19.05 Eerder dit seizoen op De Vijverberg werd het 5-0 voor De Graafschap. Dat was één van de weinige hoogtepunten van de eerste seizoenshelft. 19.00 De Doetinchemmers zijn inmiddels al vijf wedstrijden ongeslagen en wisten die ook alle vijf in winst om te zetten. Dat is een schril contrast met de reeks daarvoor, toen er van de vijf duels er vier werden verloren. 18.55 De Graafschap jaagt op de vierde periodetitel. Met negen punten uit drie wedstrijden liggen de Superboeren voorlopig op koers. Als de periode niet wordt gepakt, zou het ook nog via de stand kunnen. Dan moet De Graafschap een gat van zeven punten overbruggen in acht wedstrijden.