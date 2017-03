Liveblog: De Graafschap wil geen vlaaien, maar punten in Limburg

SITTARD - Ze houden er van vlaaien, maar De Graafschap is in Sittard alleen maar uit op punten. Alles over de wedstrijd Fortuna Sittard-De Graafschap in dit liveblog.

19.30 En uiteraard is er vlaai in Sittard, dat hier overigens wordt uitgesproken als Zitterdj. 19.20 Doelman Filip Bednarek is zoals altijd als eerste op het veld. 19.10 De opstelling van De Graafschap kent geen verrassingen. De succesformatie van de laatste weken blijft gehandhaafd. Bednarek; Will, Lammers, van Diermen, Linthorst, Driver; Diemers, Smeets, Klaasen; Parzyszek, van den Hurk. 19.05 Eerder dit seizoen op De Vijverberg werd het 5-0 voor De Graafschap. Dat was één van de weinige hoogtepunten van de eerste seizoenshelft. 19.00 De Doetinchemmers zijn inmiddels al vijf wedstrijden ongeslagen en wisten die ook alle vijf in winst om te zetten. Dat is een schril contrast met de reeks daarvoor, toen er van de vijf duels er vier werden verloren. 18.55 De Graafschap jaagt op de vierde periodetitel. Met negen punten uit drie wedstrijden liggen de Superboeren voorlopig op koers. Als de periode niet wordt gepakt, zou het ook nog via de stand kunnen. Dan moet De Graafschap een gat van zeven punten overbruggen in acht wedstrijden.