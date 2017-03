NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Oranje onder 19.

Het 17-jarige talent van NEC is opgeroepen voor het EK-kwalificatietoernooi volgende week in Assen en Harkema. Ook zijn ploeggenoot Maarten Paes is als doelman geselecteerd.

Namens Vitesse is Mitchell van Bergen (foto) van de partij. Zijn ploeggenoot Kevin Diks is opgeroepen voor Jong Oranje, dat volgende week een toernooi in Spanje speelt.