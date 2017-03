Wethouder Lingewaard: 'ik wist echt niet dat er schriftelijk bewijs was'

HUISSEN - Wethouder Theo Peren heeft de gemeenteraad er gisteravond van overtuigd dat hij zelf echt niets af wist van schriftelijke afspraken tussen de gemeente Lingewaard en bureau Haskoning. Het college gaat nu intern onderzoeken hoe het kan dat deze schriftelijke stukken pas later opdoken.

Het gaat onder meer om email contact tussen ambtenaren van de gemeente Lingewaard en bureau Haskoning. Dat bureau zou verschillende varianten onderzoeken voor de verkeersafwikkeling tussen Bemmel en Nijmegen.

Niets openbaar te maken, want niets op papier

Een inwoner uit Bemmel wilde met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur informatie over dit onderzoek. Hij vermoedde dat de uitkomst gestuurd werd in de richting die het college van Lingewaard het liefste ziet. Maar vorige maand zei wethouder Peren dat er niets openbaar te maken was, omdat er niets op papier was gezet.

Toch afspraken op papier

Deze week moest wethouder Peren daarop terugkomen. Er bleek wel degelijk het een en ander op papier te staan, onder meer een email wisseling met de onderzoeksopdracht als bijlage. Het voltallige college betreurt dit zeer en neemt daarvoor de verantwoordelijkheid.

'Als ik zelf de informatie niet heb, kan ik die ook niet delen.'

De oppositie die een motie van wantrouwen had voorbereid, nam donderdagavond genoegen met de uitleg van Peren: 'Als ik zelf de informatie niet heb, kan ik die ook niet delen.' Wel dienden de oppositiepartijen een motie van treurnis in, waarmee zij vooral wilden bereiken dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de gang van zaken. Maar die motie kreeg onvoldoende steun, er komt een intern onderzoek door het college.