Plan in Tiel voor hoogste woontoren Rivierenland

Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Bouwbedrijf Heijmans heeft bij de gemeente Tiel opnieuw een plan ingediend voor de bouw van een enorme woontoren aan de Binnenhoek. Met 60 meter moet de woontoren hoger worden dan het van der Valk Hotel in Tiel. Dat is nu het hoogste gebouw in het Rivierengebied.

Er waren eerder plannen om op deze locatie een woontoren te bouwen, maar die verdwenen in de ijskast in verband met ontwikkelingen op de woningmarkt. Volgens de gemeente Tiel wil Heijmans dit plan nu weer serieus oppakken. De woontoren past nog in het bestemmingsplan, maar volgens een woordvoerder van de gemeente moet een parkeerprobleem nog wel worden opgelost. Het appartementencomplex van 60 meter hoog moet ook twee penthouses krijgen.