Nijmegenstraat in Gaziantep voortaan Vrijheidsstraat

NIJMEGEN - Er is geen Nijmegenstraat meer in de Turkse zusterstad Gaziantep. De gemeenteraad van Gaziantep heeft dat besloten. De straatnaam is veranderd 'als een reactie op het fascistische handelen van de Nederlandse regering.' Dat melden Turkse media.

Aanleiding van de actie is de aanhouding van de Turkse minister van Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya. De bewindsvrouw ging naar Rotterdam in het kader van een promotietour van Turkse ministers in Europa om hun landgenoten warm te maken voor het referendum over de grondwet.



Eerder al werden in de Turkse stad de borden over de stedenband met Nijmegen verwijderd. Burgemeester Bruls meldde desgevraagd dat de stedenband door de actie onder druk komt te staan.



