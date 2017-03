'Dweilen met de kraan open', maar Tiel gaat door met drugsjacht

TIEL - De politie in Tiel heeft donderdag opnieuw de handen vol gehad aan een drugsdealer. De zoveelste deze week en de politie doet een oproep op Facebook.

Onder de titel 'wij gaan door' roept de politie in Tiel mensen op contact op te nemen als ze vermoeden dat er gedeald wordt.

In het bericht schrijven de agenten dat ze vaak horen dat het dweilen met de kraan open is. Ook afgelopen woensdag was het raak in de stad.

Daarnaast schrijft de Tielse politie dat iedere aanhouding winst is. 'Op naar de volgende!', schrijven de agenten op de sociale media.

Zie ook: Vier mannen opgepakt in onderzoek naar drugshandel