Jeugdige vandalen actief in Vuren

Foto: Facebook Politie Lingewaal-Neerijnen

VUREN - In Vuren is momenteel een groepje jeugdige vandalen actief. Ze vernielen onder andere ruiten. De politie Lingewaal-Neerijnen roept via Facebook getuigen op om zich te melden.

Volgens de politie werden er vrijdagochtend ruiten vernield bij een steenfabriek aan de Dorpsstraat. Vorige week vernielden de jeugdige vandalen ook al een ruit. Toen spoten ze ook nog een brandblusser leeg in het bedrijf en sneden ze zakken met lijm open. De politie vraagt getuigen te bellen met 0900-8844.