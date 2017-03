'Gouden' tuinontwerper Nico Wissing overdonderd door succes

MEGCHELEN - Nico Wissing uit Megchelen heeft deze week op de wereldberoemde bloemenshow in het Amerikaanse Philadelphia twee gouden medailles gewonnen. De Achterhoeker werd onder andere uitgeroepen tot beste landschapsarchitect.

Wissing is net terug in Nederland en vertelde in 'de week van Gelderland' hoe gelukkig hij nog steeds is: 'ik ben zo ontzettend blij.' Het thema van de beurs was dit jaar 'Holland'. Toch heeft Wissing geen typisch Nederlandse tuin gemaakt. Wissing maakte een natuurlijke tuin: 'Kruiden en bloemen lopen in elkaar over. Maar het was geen geitenwollensokkentuin, maar juist modern. Met een enorm vogelnest erin waarin drie mensen kunnen zitten.'

Nico Wissing (rechts) showt zijn prijs in De week van Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Amerikaanse media duiken op Achterhoeker

De Amerikaanse media besteedden volop aandacht aan Wissing. 'We weten niet wat ons overkomt, de Washington Post, Goodmorning America. We staan echt in de picture. Fantastisch.' Wissing kreeg in totaal drie onderscheidingen. Twee gouden én een zilveren medaille. En dat is een eer op zo'n prestigieuze beurs. 'Ik geloof dat het totale complex zo'n elf hectare is. Uit de hele wereld maken mensen daar tuinen. We waren met drie Nederlandse vertegenwoordigers. Als je dan als beste wordt beoordeeld is dat natuurlijk wel een eer', zegt Wissing.

De Philadelphia Flower Show is de oudste en grootste binnenbloemenshow ter wereld met jaarlijks ruim 250.000 bezoekers. Wissing vertelde daar ook over zijn ontwerp.