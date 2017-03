Met ao, oa of toch oo? Het streektaaldictee komt er weer aan!

BREEDENBROEK - Voor de tiende keer wordt dit jaar het Oost-Gelders Streektaaldictee gehouden. Ruim honderd deelnemers zullen zich in De Gouden Karper in Hummelo weer buigen over de dialectwoorden.

In Breedenbroek, bij Aalten, is de afgelopen weken getraind om tot een goede score te komen. 'Foutloos zal het niet worden', zegt oud-winnaar Berd Westerveld. Hij heeft sinds zes jaar een schooltje waar taalliefhebbers hun kennis kunnen testen op het gebied van de Achterhoekse en Liemerse streektaal. 'We komen voor het dictee een paar keer bij elkaar en dan oefenen we gewoon', legt Westerveld uit. 'Een aantal van ons hebben wat zinnen bedacht met wat instinkers, die lezen we voor en daarna bespreken we het.'

Goed luisteren

'Het valt met toch tegen, ik had verwacht dat ik het wel meer onder de knie zou hebben nu', zegt Gerda ter Maat. Ze wordt getipt door Westerveld als winnaar, maar vanavond lukt het nog niet zo. 'Ach,op 23 maart gaat het vast goed.'

Foto: Omroep Gelderland

Een gouden tip is goed luisteren. 'Ik ben soms aan het liplezen', zegt één van de leerlingen. 'Want je moet goed luisteren, dat is de kunst. Je gedachten denken soms iets anders dan dat er daadwerkelijk gezegd wordt.'

Lol hebben

De club leerlingen bestaat voornamelijk uit wat oudere Achterhoekers. 'Ja vroeger sprak iedereen plat, nu niet meer en dat is jammer', zegt Westerveld. Hij hoopt dat er toch weer wat meer jeugd geïnteresseerd raakt door de streektaal. 'Ik vind het gewoon mooi, net als dat je een tuin of een gebouw mooi kunt vinden.'

Foto: Omroep Gelderland

Hoeveel fouten de leerlingen deze week ook maken op het echte dictee, lol hebben ze wel gehad. Er wordt vanavond volop gelachen over de instinkers die nu weer bedacht zijn. 'En we zijn gewoon lekker met onze eigen streektaal bezig!'

Het streektaaldictee is donderdag 23 maart.