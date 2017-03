Waarom biedt Berg en Dal haar voetbalverenigingen vogelhuisjes aan?

BERG EN DAL - Op het terrein van voetbalvereniging BVC ’12 in Beek hangen sinds maandag vijf vogelhuisjes. Gekregen van de gemeente Berg en Dal. Fractievoorzitter van de lokale VVD-fractie Mechteld ten Doesschate weet waarom de spreeuwen verwelkomd worden, ze heeft het immers zelf bedacht: deze vogels gaan helpen de natuurgrasvelden te onderhouden.

Spreeuwen vliegen af en aan om van hun nieuwe woningen gebruik te maken. De opening in het huisje is precies groot genoeg voor hen.

Larven

‘Larven van de langpootmug en engerlingen zorgen voor aantasting van het gras’, vertelt Ten Doesschate. ‘Voor spreeuwen is dat voedsel. Zij hebben er de juiste snavel voor om deze larven uit het gras te halen zonder schade te maken. Hoe ik daarop gekomen ben? Mijn echtgenoot is voorzitter van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Ik lees de vaktijdschriften en zodoende ben ik op de hoogte.’

Pluryn

Het plan is enthousiast opgepikt door de gemeente Berg en Dal. Een mooie bijkomstigheid is dat de vogelhuisjes afgenomen worden bij Pluryn, waar ze gemaakt worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘Iedere voetbalvereniging in de gemeente met natuurgrasvelden die interesse heeft krijgt vijf vogelhuisjes. Ze kunnen zelf voor de schappelijke prijs van 15 euro per stuk extra huisjes bijbestellen.’