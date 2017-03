Henk Fraser ergert zich: 'Vitesse juist veel te winnen tegen PSV'

ARNHEM - Landskampioen PSV kan zich tegen Vitesse zaterdag geen misstap veroorloven. Vitesse draait het om: 'Wij hebben een goed resultaat nodig voor plek 4.'

Trainer Henk Fraser heeft zich de afgelopen dagen gestoord aan verhalen van mensen die Vitesse neerzetten als een tegenstander die in Eindhoven niets te verliezen heeft. 'Dat als je een punt haalt of je met een klein verschil zou verliezen je het dan goed doet. Dat stoort mij. Er valt juist veel te winnen. Zo zie ik het.'

Winnen

'Er staat prestige op het spel, voor beide ploegen zijn de belangen groot, maar wij hebben wel de ambitie uitgesproken om voor plaats vier te gaan. Dus moet je een goed resultaat halen. Ik had dat als speler ook altijd. Dat je speelt om altijd te winnen. Daar ben je ook sporter voor. Anders moet je iets anders gaan doen lijkt me.'

Vrij in het hoofd

Fraser houdt tegen PSV vast aan hetzelfde elftal dat vrijdag Sparta klopte in een galavoorstelling die vooral in de eerste helft het publiek op de banken kreeg. 'Wij kunnen daar wel vrij in het hoofd naar toe. Dat moet ook. Kijk, wij willen heel graag richting die vierde plaats, maar zij moeten. Daar zit wel een verschil', zegt Fraser.

Teambelang

Spelers als Leerdam, Ali en ook Büttner zitten weer op de bank. 'Er is geen probleem, maar het blijft altijd lastig als je niet speelt. Ik ben een mens die altijd eerlijk is naar zijn spelers, communiceer ook met ze. En ze weten dat ik alles doe in het belang van het team. Maar je wil als trainer ook vastheid creeëren.'

Opstelling: Room, Diks, Kashia, Miazga, Kruiswijk; Nakamba, Tighadouini, Baker; Rashica, Van Wolfswinkel, Foor