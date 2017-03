Verslaafden worden tijdelijk opgevangen in Rekken

REKKEN - Tactus verslavingszorg opent van mei tot december 2017 een tijdelijk onderkomen voor maximaal dertig cliënten in Rekken. Dit gebeurt omdat de instelling haar kliniek in Enschede gaat renoveren. De patiënten komen te zitten in een bijgebouw van kliniek Oldenkotte. Het pand in Rekken wordt na afloop van de opvangperiode verwijderd.

De cliënten zijn verslaafden die zich op vrijwillige basis voor gemiddeld drie weken laten opnemen. Er is 24 uur per dag, zeven dagen per week verpleegkundige hulp aanwezig. Het bijgebouw is een verplaatsbaar pand. Dat hoeft dus niet verbouwd te worden. Na afloop van de tijdelijke opvang wordt het pand verwijderd en afgevoerd voor hergebruik ergens anders in het land. Informatiebijeenkomst Bewoners en geïnteresseerden worden tijdens een bijeenkomst op maandag 27 maart verder geïnformeerd over het tijdelijke onderkomen. Deze bijeenkomst is in de kliniek van Tactus aan de Dr. Slotlaan 16. Dat meldt de gemeente Berkelland, waar Rekken onder valt.