Redder vrouw Maurik: 'Door mij reed ze de sloot in'

ARNHEM - Een dag nadat twee dappere automobilisten een 75-jarige bestuurster van een elektrische driewieler uit het water hebben gered in Maurik, doen ze hun verhaal. 'Ik ben zelfs degene waardoor ze het water inreed', zegt een van hen schuldbewust.

Aan het woord is Jan Hensen (69) uit Eck en Wiel. Hij weet nog precies wat er donderdag gebeurde. 'We kwamen elkaar tegemoet op de Buitenweg in Maurik, ik in de auto en zij op haar driewieler. Ze maakte een onzekere indruk en ging behoorlijk ver aan de kant. Ik passeerde haar, keek in de buitenspiegel en zag haar zo de sloot in gaan. Ik ben meteen gestopt, heb mijn schoenen uitgetrokken en ben in het water gesprongen.'

Hensen (69) slaagde erin het hoofd van de ongelukkige vrouw boven water te houden, maar veel meer kon hij niet doen. 'Haar rechterbeen zat onder de driewieler. Gelukkig kon ik gewoon staan in de sloot.'

'Ik zag een man in het water staan'

Even later sprong Perry van den Boezem (36) uit Culemborg, die in zijn auto voorbij kwam, ook het water in. 'Mensen aan de kant hielden me tegen en vroegen of ik wilde helpen. Toen zag ik een man in het water die een vrouw boven water hield, en dat hij moeite had haar vast te houden', vertelt Van den Boezem.

De Culemborger bedacht zich geen moment, gooide zijn mobiel in de auto en sprong het koude slootwater in. 'Ik snap dat die andere man het zwaar had. Gelukkig was de vrouw niet gewond. Tot de politie er was, hebben we haar aan de praat gehouden. Ik zei nog dat ze een mooie dag had uitgezocht om dit te doen.'

Burgemeester op bezoek

Hensen prijst zijn medestander. 'Andere mensen konden niet helpen. Er stond wel een zwangere vrouw bij, maar van haar begrijp ik heel goed dat ze aan de kant blijft.'

De redder in nood krijgt zaterdag bezoek van burgemeester Jan de Boer, zegt een woordvoerster. Ferry van den Boezem niet, want hij woont niet in de gemeente Buren. Het deert hem niet. 'Ik kwam er later bij. De echte redder is Hensen geweest. Niet ik.'

Volgens de politie gaat het goed met het slachtoffer.

