Hyballa voelt geen onrust bij NEC

NIJMEGEN - NEC-trainer Peter Hyballa benoemde afgelopen weekend de problemen bij NEC.

"We hebben problemen met scoren en dat heb ik ook voor jouw camera gezegd."

En daar is de trainer ook op aangesproken. "Ik heb daar met Edwin de Kruijff en Bart van Ingen over gesproken en we zitten wel op één lijn. We hebben iedere week feedback-gesprek over de wedstrijd en wat er gebeurd is. Dat was in twee minuten eigenlijk klaar. Heel veel mensen hebben gezegd dat dit een heel onrustige club is, maar ik voel dat niet zo. Het doel is handhaving."

De tegenstander van zaterdagavond FC Utrecht speelt met een andere tactiek. "Zij spelen 4-4-2 met een tien, maar Barazite speelt vaak bij de spitsen. En het wordt ook soms 3-4-3 met Troupée die vaak rechtsbuiten speelt. Ja, Utrecht is een goede ploeg. Al veertien spelers hebben gescoord en ze hebben extra kwaliteiten met Haller, Barazite en Ayoub."