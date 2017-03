Guram Kashia: als Vitesse wint van PSV is dat geen verrassing

ARNHEM - Vitesse aast op de vierde plaats in de competitie. Een overwinning in Eindhoven tegen PSV zou dan goed uitkomen. 'Absoluut geen bonuspunten', zegt Guram Kashia.

Vitesse won in 2013 voor het laatst uit bij PSV. In het eerste jaar van trainer Peter Bosz werd het 6-2 voor de Arnhemmers. Ook in 2012 ging Vitesse met de volle winst terug naar Gelderland. Reis en Bony zorgden voor een 2-1 zege. Weer een nederlaag voor PSV zou een einde maken aan de titelkansens in Eindhoven. 'Maar zo kijken wij helemaal niet. We willen zelf winnen en zijn ook in staat PSV te verslaan', aldus Kashia.

Vierde plaats

De aanvoerder zit er ontspannen bij. Zeker na de 5-0 overwinning op Sparta is de sfeer relaxed en heeft het zelfvertrouwen opnieuw een impuls gekregen. 'De vierde plaats is mogelijk. Op dit moment spelen wij leuk en goed voetbal. Het zou ook geen verrassing zijn als wij winnen van PSV. Oke, zij hebben een beter team, maar het is vooral een kwestie van ballen tonen.'

Dappere mannen

Kashia: 'Wij moeten ons daar presenteren als dappere mannen. Niemand hoef je te motiveren voor dit soort speciale wedstrijden. Het zijn momenten dat je jezelf moet showen. Tegen jonge spelers zeg ik dat ze moeten genieten.'

Constanter

Volgens de Georgiër is Vitesse stabieler en constanter geworden. Het niveau is volgens Kashia na de winterstop omhoog gegaan. 'Natuurlijk, zo'n wedstrijd als tegen Willem II die we verliezen, dat gebeurt in een seizoen altijd een keer. Maar we zijn beter nu. Tijdens het trainingskamp in Spanje hebben we nieuwe energie gekregen. We zijn agressiever geworden in de wedstrijden en ook mentaal sterker geworden. Daar is de basis gelegd van waar we nu mee bezig zijn.'

'Amazing'

Kashia: 'Vitesse is op weg om het beste seizoen uit de clubhistorie neer te zetten. Dan moeten we wel de beker winnen en vierde worden. Arnhem is vol van die finale! Je ziet hoe snel de kaarten uitverkocht raken. De stad siddert van spanning. Het is 'amazing' dat wij die ervaring gaan meemaken in De Kuip. Maar dat duurt nog even. Eerst gaan we voor een overwinning tegen PSV.'