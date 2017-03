Doetinchem in de race voor culturele prijs

ULFT - Doetinchem is genomineerd voor Age Friendly Cultural City 2017-2018. De symbolische verkiezing is bedoeld om het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen te ontwikkelen en te verduurzamen zowel op praktijk- als beleidsniveau.



'Het zou een mooi bewijs zijn dat we op de goede weg zijn', vindt wethouder Kees Telder van Doetinchem van de nominatie. 'We zijn al een paar jaar bezig met Lang Leve Kunst en Naoberschap om ouderen en jongeren samen te brengen met kunstenaars.' Het programma Lang Leve Kunst en Naoberschap van de Gruitpoort wil dat ouderen van kunstactiviteiten kunnen genieten, samen met jongeren, amateurkunstenaars, mantelzorgers of andere vrijwilligers.



Ook Deventer, Utrecht, Emmen en Groningen zijn genomineerd. 'Dat we bij die vijf horen vind al heel wat', aldus wethouder Telder. Wat Doetinchem krijgt, mocht het de prijs in de wacht slepen, weet de wethouder niet zeker: 'De prijs wordt uitgereikt door de Bank Nederlandse Gemeenten, dus ik kan me er iets bij voorstellen dat er een bedrag aan vastzit.'