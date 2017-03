Bewoners zorgcentrum kunnen juichen: eindelijk oplossing voor wegvallen buslijn 8

ARNHEM - Goed nieuws voor de bewoners van woonzorgcentrum Paasberg in Arnhem: er is een oplossing gevonden voor de problemen die ontstonden na het wegvallen van buslijn 8. In plaats van deze lijn komt er nu een vervoersservice op bestelling, zo zegt de stichting DrieGastHuizenGroep. Paasberg is een locatie van deze stichting.

Buslijn 8 werd op 13 december 2015 opgeheven. Dit leverde veel weerstand op bij de bewoners van woonzorgcentrum Paasberg. Onder andere ziekenhuis Rijnstate en winkelcentrum Presikhaaf zouden voor veel ouderen slechter bereikbaar worden. Daarom besloten startten de bewoners van Paasberg een handtekeningenactie. De handtekeningen werden aangeboden aan de Provinciale Staten, met succes. Samen met de cliëntenraad van Paasberg werd gekeken naar alternatieven voor de opgeheven buslijn. Flexibel in- en uitstappen Na diverse gesprekken werd besloten om gebruik te maken van vervoersservice 'Breng flex'. Met deze service bepalen mensen zelf wanneer en bij welke halte ze in- en uitstappen. Overigens is de Breng flex niet alleen voorbehouden aan de ouderen. Ook andere personen mogen hier gebruik van maken. Daarnaast reizen 65-plussers tegen een gereduceerd tarief.