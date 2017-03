Bruls zegt alweer sorry voor verwarrende verkiezingsavond

NIJMEGEN - De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft zich vrijdag ook bij de Kiesraad geëxcuseerd voor de verwarrende gang van zaken tijdens de verkiezingsavond in zijn stad. Bruls bood donderdag zijn excuses al aan bij de stemgerechtigde Nijmegenaren.

'Ik betreur ten zeerste dat door deze handelwijze kiezers mogelijk niet in staat zijn geweest hun keuze kenbaar te maken', staat in een brief die is gevoegd bij het officiële proces-verbaal van de verkiezingen in Nijmegen.

Nijmegen besloot woensdagavond om het stembureau op het stadhuis tot 23.00 uur open te houden wegens de grote drukte. Een uur later trok de gemeente dat besluit weer in, aangezien de Kieswet voorschrijft dat alle stembureaus om 21.00 uur moeten sluiten. Een aantal kiezers kwam daardoor voor een gesloten deur terecht. Anderen konden niet in het bureau van hun keuze stemmen, omdat de stembiljetten op waren.

'Dat is gewoon een fout'

Gisteren zei Bruls ook al sorry tegen de stemmers over de communicatie die avond. 'Dat is gewoon een fout geweest. De wet schrijft voor dat de stembureaus om 21:00 uur gesloten moeten zijn', aldus de burgemeester.

'Er had nooit gecommuniceerd mogen worden dat het stembureau in het stadhuis nog tot 23.00 uur open zou zijn. Dat suggereert dat mensen daar nog gewoon heen konden komen en dat is niet zo. Ik ben daar iets na negenen over geïnformeerd en toen ben ik snel naar het stembureau gegaan.'

Nadat de burgemeester de verantwoordelijke ambtenaar sprak, besloot hij om het stembureau alsnog te sluiten.

