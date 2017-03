Inwoners beslissen over gemeenschapshuizen gemeente Montferland

Foto: REGIO8

ULFT - Montferland heeft vier kleine kernen binnen de gemeente een voorstel gedaan om het gemeenschapshuis in hun dorp over te nemen. Het Kelrehuus in Kilder is al voor een symbolisch bedrag overgenomen door de burgers van het dorp.

'Er ligt nu een plan voor de resterende vier kernen', aldus wethouder Tanja Loeff-Hageman. 'Het gaat om Stokkum, om Loil, Nieuw-Dijk en Zeddam.' Voor één euro mogen de inwoners van het dorp de welzijnsaccommodatie of het dorpshuis kopen van de gemeente. De werkgroepen krijgen bij die overname 30.000 euro als exploitatiebijdrage van Montferland. Nieuw-Dijk, Stokkum en Loil krijgen daarnaast ook nog 250.000 euro om de accommodatie toekomstbestendig te maken. 'Zij willen eigenlijk een nieuw plan maken', zegt de wethouder. 'Dat zou een nieuw pand kunnen zijn, maar dat zou ook kunnen betekenen dat er wordt gekeken naar de bestaande panden.' Het voorstel wordt op 20 april door de gemeenteraad beoordeeld. Ook de burgers van de kernen zelf moeten akkoord gaan met het voorstel. 'Op het moment dat de gemeenschapsgebouwen niet worden geaccepteerd, dan worden ze afgestoten', aldus Loeff-Hageman. Concreet houdt dat in dat het pand in de verkoop gaat. 'Maar ik denk dat het niet nodig is, want de plannen zijn heel mooi.'

Door: Mediapartner REGIO8 Correctie melden