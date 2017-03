Enorme run op kaartjes bekerfinale Vitesse: nog maar 1000 stuks over

ARNHEM - Het gaat aan de Arnhemse kant enorm hard met de kaartverkoop voor de bekerfinale Vitesse-AZ. Vitesse meldt dat er nog maar 1000 kaarten beschikbaar zijn voor supporters.

Op dit moment zijn er 12.000 tickets verkocht. Seizoenskaarthouders hebben tot dinsdag 21 maart om tickets te bemachtigen, daarna kunnen ook de fankaarthouders kaarten kopen.

In totaal kreeg Vitesse 17.500 kaarten voor de bekerfinale, driekwart is meteen in de verkoop gegaan. Van de overige tickets is zo'n 10 procent gereserveerd voor onder meer Business Club-leden en ongeveer 15 procent voor interne Vitesse-groepen zoals familie van spelers, vrijwilligers, medewerkers, ereleden en jeugdspelers.

Extra kaarten

Vitesse heeft inmiddels aan de KNVB om extra kaarten gevraagd. Het is nog onduidelijk of dat gaat lukken.

