Bokser Stanley Koemans uitgeschakeld op EK

ULFT - De Zelhemse bokser Stanley Koemans is uitgeschakeld op het EK Boksen onder de 22 jaar in het Roemeense Braila. De Achterhoeker verloor zijn eerste partij van de Oostenrijkse kampioen.

'Helaas was het voor mij snel afgelopen', aldus Stanley Koemans. 'Maar wel weer veel leerervaring erbij.' De 21-jarige Koemans verloor donderdagavond van Aleksandar Mraovic, de kampioen van Oostenrijk. 'De eerste ronde was misschien nog wel in het voordeel van mij, maar de tweede en derde ronde waren voor hem.' Hij verloor de wedstrijd op punten.



De Zelhemmer blijft nog vijf dagen in Roemenië met zijn team. 'Als ik terug ben in Nederland ga ik gewoon weer lekker verder werken. Ik heb hier veel geleerd wat ik thuis weer kan toepassen op mijn trainingen.'