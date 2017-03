Duits op de basisschool is een succes, maar levert het ook een prijs op?

foto omroep gelderland

NETTERDEN - Gaan ze winnen of niet? In het grensdorpje Netterden krijgen kinderen sinds een tijdje Duitse les op de basisschool. Het project Mach Mit is opgezet door een grote groep vrijwilligers en is inmiddels door omliggende dorpen overgenomen.

En nu is het project de Gelderse inzending voor de Gouden Pit, een landelijke prijs voor allerlei inwonersinitiatieven. Elke provincie levert één project. Je leefwereld vergroten Christa van Dee is een van de vrijwilligers van de Vereniging Leefbaarheid Nederland (VLN) en heeft vanaf het begin de Duitse lessen gegeven op school. 'De kinderen pikken het heel snel op. Netterden ligt natuurlijk aan de grens en je kunt natuurlijk met je rug naar Duitsland gaan staan, maar dan verklein je je leefwereld. Als je Duitsland meepakt, vergroot je die.' Bijvoorbeeld voor later, als de jongeren van nu op zoek moeten naar een baan. De kinderen zelf vinden het leuk om Duits te leren. Het gaat spelenderwijs, met spelletjes en liedjes. Ook worden er geregeld Duitse gasten uitgenodigd en maken ze met de kinderen uitstapjes over de grens. 'Dan kan ik in Emmerich bijvoorbeeld zelf iets bestellen, ja het is wel nuttig', vindt Floris uit groep 7. Duitse les is een succes Het project loopt zo goed, dat andere gemeenten de Duitse lessen hebben overgenomen. Bovendien is er inmiddels zelfs een professionele leerkracht aangesteld die de Duitse les geeft. 'Iedereen heeft het erover. Politici zeggen dat er meer Duits gegeven moet worden op basisscholen. En wij - dat kleine Netterden - doen dat gewoon', zegt Van Dee trots. Stemmen kan nog tot 22 maart. Op zaterdag 25 maart zal in Amersfoort tijdens het Hup, wij doen het zelf wel-festival de winnaar bekend worden gemaakt. Wilt u stemmen op dit Gelderse project? Dat kan nog een paar dagen op de site van Kern met Pit.