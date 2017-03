Identiteit dode man Velp bekend

VELP - De man die donderdag dood werd gevonden in het leegstaande kantoorgebouw aan de Arnhemsestraatweg in Velp was een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Dat meldt de politie vrijdag.

De politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf. Het gebouw werd donderdag afgezet met linten nadat er een stoffelijk overschot werd gevonden. Toen was nog niet duidelijk wat er gebeurd was. In de avond werd het onderzoek bij het gebouw gestopt. Donderdagavond liet de politie al weten dat het vermoedelijk niet om een misdrijf ging en dat is nu zeker. Zie ook: Dode man gevonden in leegstaand bedrijfspand

