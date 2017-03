Bio Vakantieoord is jarig; al 90 jaar vakantie voor mensen met een handicap

ARNHEM - Al negentig jaar lang kunnen kinderen met een handicap vakantie vieren bij Bio Vakantieoord. Ooit begonnen als oord voor bleekneusjes in Bergen aan Zee, en sinds 1959 gevestigd in Arnhem.

Veel gezinnen met een gehandicapt kind komen er vakantie vieren. De 18-jarige Joost Stolk, die zelf in een rolstoel zit, komt er vanaf kleins af aan met zijn familie. Vader Kees Stolk: 'Het voelt iedere keer weer als een soort thuiskomen. Elk huis is aangepast, met een hoog/laag bed, een tillift en een goede badkamer. Maar wat nog veel belangrijker is dat het hele park is aangepast. We hebben ook wel een keer op een ander park gezeten in een aangepast huis, maar de rest van het park is dat dan niet. Dan loop je wel tegen dingen aan. Maar het allerfijnste is dat je op Bio geen bezienswaardigheid bent, je bent daar onder gelijkgezinden'.

BBQ en kampvuur

Het park telt 17 woningen en ontvangt het hele jaar door vakantiegasten. Gezinnen met schoolgaande kinderen krijgen voorrang in de schoolvakanties, maar ook daarbuiten zijn de huizen vaak bezet. Kees Stolk: 'Wij komen er elke zomervakantie twee weken en soms ook nog wel een weekend. Toen we er de allereerste keer waren, vond ik het nog wel clean. Het is nu gewoon heel gezellig, met een kampvuur, een barbecue, alle gewone leuke dingen. En het is een prima uitvalsbasis naar andere plekken. Wij gaan dan ook vaak even naar Duitsland of naar Doesburg.'

Collectebus vervangen door SMS

Bio Vakantieoord in Arnhem is bij velen vooral bekend door hun collectes met bijbehorende filmpjes in de bioscoop. Daar komt ook de naam vandaan. Woordvoerder Carine Pots: 'Ja Bio Vakantieoord is ooit het initiatief geweest van de toenmalige Bioscoopbond. Vandaar de naam Bio. Tientallen jaren lang zijn de collectefilmpjes in vrijwel alle Nederlandse bioscopen te zien geweest. In de jaren '90 stopte die, maar sinds 2012 zijn ze weer te zien. Collecteren doen we niet meer met een collectebus maar via een sms.'

Bio Vakantieoord viert zaterdag haar 90e verjaardag met een open dag voor iedereen die wil komen kijken. Het park is open van 11.00 tot 16.00 uur.