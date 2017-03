Lang zal ze leven: Dame Vera 'sweetheart of the forces' Lynn vandaag 100 jaar

LONDEN - Ze hield de Britten op de been tijdens de Tweede Wereldoorlog: zangeres Vera Lynn, sinds 1975 Dame Vera Lynn. Met haar liedjes vol nostalgie en hoop en haar verschijning hield ze aan het thuisfront de moed erin en zong ze voor 'haar jongens' die overzee vochten. 'We'll meet again'. Na de oorlog zong ze onder meer in Arnhem tijdens de Market Garden herdenkingen. Vandaag wordt ze honderd. Het afgelopen weekend is dat in Groot-Brittannië al uitgebreid gevierd,

Met een speciale verjaardags-cd met haar bekendste liedjes en een groots benefietconcert in het London Palladium vierden de Britten het eeuwfeest van de zangeres die op 20 maart 1917 werd geboren als Vera Margaret Welch in de Londense wijk East Ham. Vera Lynn vierde haar eeuwfeest thuis, in eigen kring. Met 100 jaar en een nog inwonende dochter van 72 jaar, mag het wel wat kalmer aan.

De opbrengst van het benefietconcert in het Londen Palladium gaat naar de liefdadigheidsorganisaties van Vera Lynn.

Al jong achter de microfoon

Ze begon haar carrière onder de meisjesnaam van haar moeder. Als 7-jarige had ze haar eerste optreden en was in 1935 voor het eerst op de radio te horen met het destijds populaire orkest van Joe Loss (foto hieronder, daarnaast de nieuwe cd)

Zangeres wordt het schatje van de troepen

Lynn kreeg in 1940 een haar eigen radioprogramma Sincerely Yours bij de BBC. Ze zong verzoeknummers en stuurde de soldaten overzee de groeten van thuis. Later in de oorlog zong ze voor de troepen in het buitenland, onder meer in het verre Birma.

Vera Lynn op bezoek in Birma - foto publiek domein

Het in 1942 opgenomen 'We'll meet again', over mensen die van hun geliefden gescheiden zijn, werd een klassieker. Het lied wordt nog steeds gezongen tijdens reünies van veteranen. Ook haar The White Cliffs of Dover, overlopend van nostalgie, werd wereldberoemd.

Liefdadigheid

In 1975 werd Vera Lynn in de adelstand verheven. Haar naam is verbonden aan meerdere goede doelen, waaronder een kinderfonds en een door haarzelf opgericht fonds voor onderzoek naar borstkanker.

Geliefd bij de veteranen

Jarenlang was ze te zien bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog en gold ze als officieuze spreekbuis van de vetaranen. In 1992 zong zij vanaf het bordes van het Airborne Museum in Oosterbeek.

Vera Lynn geldt als de oudste oudste artiest die met een album de eerste plaats in de Britse hitlijsten veroverde. Dat deed ze in 2009 met een verzamelalbum.

Interview met Vera Lynn

In 2013 zond Omroep Gelderland een portret uit van Dame Vera Lynn: