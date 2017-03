Mo Rayhi wil graag verder bij NEC en met Hyballa

NIJMEGEN - Hij was voor dit seizoen helemaal uit beeld, maar Mo Rayhi knokte zich onder trainer Peter Hyballa terug tot een vaste waarde bij NEC.

Het contract van de aanvaller loopt nu af en de Nijmeegse club moet voor 1 april laten weten of de optie op Rayhi wordt gelicht. "Nee, ik heb nog niks gehoord. Ik wil bij NEC blijven en me hier nog verder ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik hier niet klaar ben. Ik heb een goede band met de trainer en wil graag met hem samenwerken. Maar eerst wil ik dat we ons handhaven in de eredivisie."

Rayhi levert heel veel arbeid, maar heeft een laag rendement. Hij scoorde pas twee keer en schoot tegen ADO tegen de lat. "Ik heb er het hele weekend aan gedacht en nu eigenlijk nog steeds. Ik schiet dit seizoen al vaker op de lat of de paal. Het zit niet mee. De acties zijn goed, maar de bal gaat er maar niet in. En dat is bij iedereen voorin zo. Maar we moeten het hoofd erbij houden, want het spel is gewoon goed. We belonen onszelf niet. Nu begint de tijd te dringen, want we moeten punten gaan pakken."