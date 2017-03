Afgebrande carnavalswagen pronkstuk op Halfvastenoptocht

Foto: News United

ANGERLO - Het kleine dorp Angerlo in de gemeente Zevenaar is vandaag weer het decor van de Halfvastenoptocht. Deze carnavalsoptocht vindt altijd plaats precies midden in de vastentijd en wordt dit jaar al voor de 18e keer gehouden. Ook nu doen weer zo'n duizend deelnemers mee, bekeken door een veelvoud aan toeschouwers.

Bijzondere deelnemer is deze keer carnavalsvereniging G.C. Fataal uit Nieuw-Dijk met de carnavalswagen Kermit de Kikker. Deze wagen brandde tijdens de optocht op maandag 27 februari in Beek nagenoeg helemaal af. Met veel hulp wisten de bouwers in drie weken het pronkstuk met de kop van Kermit de Kikker helemaal te herstellen. De optocht start vanaf 13.00 uur. De creaties worden ingedeeld in 8 categorieën en worden beoordeeld door een jury op algemene indruk, originaliteit en carnavaleske uitstraling.