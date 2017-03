NEC waarschijnlijk zonder wijzigingen tegen Utrecht

NIJMEGEN - Ondanks de nederlaag uit tegen ADO is het niet aannemelijk dat er veel veranderd in de opstelling van NEC.

Mikael Dyrestam ontbreekt vanwege een knieblessure. André Fomitschow keert terug van een schorsing, maar normaliter krijgt Lorenzo Burnet de voorkeur als linksback. Ook de 5-3-2 tactiek lijkt een logische keuze, omdat FC Utrecht doorgaans met twee aanvallers speelt. En dan is een opstelling met drie man achterin centraal een goede manier om dat te bestrijden.

foto: Broer van den Boom

In Utrecht speelde NEC met 1-1 gelijk. Na een moeizame eerste helft was het Ferdi Kadioglu (foto) die als invaller het elftal bij de hand nam. Hij zorgde ook voor de gelijkmaker. Het 17-jarige talent staat nu niet in de basis, omdat negentig minuten meestal nog te veel is voor hem.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Buwalda, Dumic, Golla, Burnet; von Haacke, Messaoud, Breinburg; Grot, Rayhi.