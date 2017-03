Auto in brand na ongeluk; bestuurder overleden

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Op de Deelenseweg in Arnhem is vrijdagmorgen een automobilist overleden. Volgens de politie reed de persoon met zijn wagen tegen een boom, waarna de auto in de brand vloog.

Of het om een man of vrouw gaat, is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Voor zover bekend gaat het om een eenzijdig ongeval. Er is een traumahelikopter opgeroepen.