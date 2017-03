Tobias van Elferen nieuwe fractievoorzitter D66 Nijmegen

NIJMEGEN - Tobias van Elferen is de nieuwe fractievoorzitter van D66 Nijmegen. Dat maakte hij bekend tegen N1.

Van Elferen vervangt Rob Jetten die afgelopen woensdag gekozen werd als Tweede Kamerlid. "Het is een groot gemis. Jetten is zeven jaar gemeenteraadslid geweest. Met hem verliezen we ons gezicht in Nijmegen", zei van Elferen.

Sinds 2010 is Van Elferen lid van de Nijmeegse gemeenteraad. In 2014 was hij campagnecoördinator voor de gemeenteraadsverkiezingen.