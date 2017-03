Klap voor familie Lars: doodrijder vecht ondanks belofte celstraf aan

ARNHEM - Een enorme dreun voor de nabestaanden. De 28-jarige Duivenaar die vorig jaar november de 20-jarige Lars aan de Meulen doodreed in Duiven, gaat toch in hoger beroep tegen zijn celstraf.

De man uit Duiven kreeg op 10 maart te horen dat hij een celstraf kreeg van 3,5 jaar. Ook mag hij vijf jaar niet rijden van de rechtbank. Die straf was veel hoger dan het Openbaar Ministerie eind februari eiste, namelijk 15 maanden celstraf waarvan drie voorwaardelijk. De Duivenaar riep tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak stellig dat hij elke straf zou accepteren, maar dat is dus niet het geval.

'Keiharde klap'

'Dan zie je maar weer wat zijn woord waard is. We waren al wel gewaarschuwd dat hij in hoger beroep zou kunnen gaan', vertelt Leon aan de Meulen, de vader van Lars. 'Dit is voor mij een keiharde klap. Veel harder dan in mijn stoutste dromen. Alles komt weer boven, vanaf het moment dat de politie voor de deur stond. Ik had niet verwacht dat dit zo pijnlijk zou zijn.'

Het doet voor de vader van Lars met name pijn dat het nu weer niet zeker is dat Lars door het groene licht is gereden. 'In ons hart is het duidelijk dat hij groen licht had en we dachten ook zekerheid te hebben toen de rechterlijke macht dat uitsprak. Maar nu wordt het dossier weer opnieuw geopend en moeten we weer wachten. Het begint weer van vooraf aan.'

Wat is er precies gebeurd?

De 20-jarige Lars aan de Meulen werd op zaterdag 12 november 2016 op de Oostsingel in Duiven op de fiets geschept. Een verpleegkundige uit die plaats die toevallig in de buurt was, verleende eerste hulp. De fietser overleed later aan het letsel dat hij opliep. De 28-jarige dader reed door en zei in de rechtszaal uit paniek te zijn doorgereden.

