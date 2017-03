Koopwoningen vliegen weg in Gelderland

ARNHEM - Het aantal verkochte woningen stijgt in Gelderland harder dan elders in Nederland. Vorige maand werden 2167 woningen verkocht, tegenover 1612 in februari 2016. Dat is een stijging van 34 procent.

Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster; in vrijwel alle provincies werden meer woningen verkocht, behalve in Noord-Holland. Daar was een daling te zien van bijna 3 procent. De verkoopstijging in februari is lager dan in januari. Toen werden in onze provincie 52 procent meer woningen verkocht ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Het Kadaster registreerde vorige maand 17.708 verkochte woningen. Bij alle woningtypes lag de verkoop hoger dan een jaar eerder. Bij vrijstaande woningen was die toename het grootst (ruim 35 procent), bij appartementen het kleinst (14,7 procent).