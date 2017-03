Gelderland bijna koploper aangiftes: in welke gemeente worden de meeste fietsen gestolen?

HOEVELAKEN - Van alle gemeenten in Gelderland is vorig jaar in Nijmegen het vaakst aangifte gedaan van fietsendiefstal. Dat blijkt uit cijfers van de de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) uit Hoevelaken. Na Nijmegen komen Arnhem, Ede en Apeldoorn.

Net als in veel andere studentensteden in Nederland scoort Nijmegen fors hoger dan het landelijk gemiddelde. Wel is het aantal aangiften in vergelijking met vorig jaar met een kleine 9 procent gedaald. Of dat inhoudt dat er minder gestolen wordt, of dat mensen minder bereid zijn melding te doen, is niet duidelijk. Ook Apeldoorn daalde met een kleine 30 procent In Arnhem steeg juist het aantal aangiften met ruim 50 procent en in Ede met zelfs ruim 60 procent.

Niet iedereen meldt gestolen fiets

Of dat ook wil zeggen dat er daadwerkelijk minder of meer fietsen op een onrechtmatige manier van eigenaar wisselden, is niet zeker. Niet iedereen doet aangifte als een fiets is gestolen.

Zelden in Rozendaal

In Rozendaal werd er slechts twee keer aangifte gedaan van fietsendiefstal en staat onderaan de lijst in Gelderland. Ook in Rijnwaarden en Neerijnen werd er amper aangifte gedaan. Rijnwaarden behoort ook tot de grootste dalers van het aantal aangiften: bijna 78 procent.

In heel Gelderland daalde het aantal aangiften met 2,7 procent. Daarmee behoort Gelderland op Zuid-Holland na tot de laagste dalers. Landelijke daalde het aantal aangiften met 9,7 procent.

Klik op jouw gemeente om te zien hoeveel keer er aangifte is gedaan van fietsendiefstal