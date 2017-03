Auto raakt te water, een gewonde naar het ziekenhuis

Foto: Omroep Gelderland

TRICHT - Op de Broeksteeg in Tricht is vrijdagmorgen een auto te water geraakt. Daarbij is één gewonde gevallen.

Onze verslaggever ter plaatse noemt het een merkwaardig ongeval. 'Het is een buitenweg, een rechte weg. Toch is de auto tegen een boom beland en daarna in de sloot geraakt.' Het slachtoffer is zojuist uit de auto gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn. De brandweer is bezig om de straat weer schoon te krijgen.