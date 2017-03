De whisky is gratis op St. Patrick's Day

CULEMBORG - De wereld kleurt vandaag een beetje groen, want het is St. Patrick's Day. En Culemborg doet vandaag mee aan dit feest.

Dat gebeurt voor de derde keer, legde Rieks Hoogenkamp van de Roos van Culemborg uit op Radio Gelderland.

Op St. Patrick's Day herdenken steden als Boston en New York en ook Ierland, Noord-Ierland en enkele Canadese provincies hun beschermheilige Sint-Patricius. Volgens de legende verdreef hij de slangen uit Ierland. Hij gebruikte de shamrock, een plantje met drie klaverblaadjes, die verwijzen naar de goddelijke drie-eenheid de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Drank en gedichten

Culemborg staat stil bij de beschermheilige met gedichten en muziek. 'In onze stad wonen veel dichters en als die in Ierland zijn, slaan ze meteen aan het dichten. We zorgen voor vanavond voor een band met het liefst roodharige zangeressen, want die horen er ook bij', zei Hoogenkamp vrijdag tegen Nieke Hoitink op Radio Gelderland.

'Gedichten? Ik heb ooit St. Patrick gevierd met Ieren maar er kwam geen gedicht aan te pas, ik hing met hen alleen maar in de kroeg', grapte Nieke Hoitink. Hoogenkamp: 'De whisky is bij ons ook gratis hoor, maar St. Patrick's Day is toch echt een poëtische aangelegenheid.'

De keuze aan vocht in Culemborg is niet reuze: het is water of whisky. De drank is dan wel voor niets, u betaalt wel entree. St. Patrick's Day in Culemborg wordt gevierd in de voormalige synagoge, vanaf 20.00 uur.

Is het nou whisky of whiskey?

De spelling van whisky of whiskey verschilt geografisch. Als regel wordt uitgelegd dat de Amerikanen en Ieren het hebben over whiskey. Schotten, Canadezen en de rest van de wereld gebruiken de term whisky.

