Actrice Kitty Courbois wordt begraven in Amsterdam

NIJMEGEN - Kitty Courbois wordt vrijdag begraven in Amsterdam. De van oorsprong Nijmeegse actrice stierf vorige week zaterdag aan de gevolgen van een hersenbloeding.

De afscheidsdienst en begrafenis van Courbois zijn vrijdagmiddag op Zorgvlied, een begraafplaats waar veel gestorven bekende Nederlanders liggen.

De actrice had een sterke band met Gelderland. Ze werd op 13 juli 1937 geboren in Nijmegen en volgde haar opleiding op de toneelschool in Arnhem. Daarna werd ze bekend door haar acteerwerk in films en televisieseries. Zo was ze te zien in Het gangstermeisje (1966), Een mens van goede wil (1974), Vrijdag (1980) van Hugo Claus, Flesh + Blood van Paul Verhoeven (1985), Twee vorstinnen en een vorst (1981) en Op hoop van zegen (1986).

Ook na de pensioengerechtigde leeftijd bleef Courbois acteren. In 2012 speelde ze de rol van koning Wilhelmina in de VPRO-serie Beatrix, Oranje onder vuur. Haar laatste laatste rol had ze in de film De held (2016).

In 2007 was Kitty Courbois te gast in het programma Zomerpaviljoen op TV Gelderland. Dit programma wordt maandag om 16.30 uur herhaald op TV Gelderland. De aflevering kunt u ook hieronder bekijken.

