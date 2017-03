Brand in bloemisterij Groesbeek

foto: Vincent ViWa Media

GROESBEEK - In een bloemisterij aan de Koningin Wilhelminaweg in Groesbeek heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een uitslaande brand gewoed. Hierbij is niemand gewond geraakt.

De brand was snel uitslaand en de brandweer rukte uit met 2 blusvoertuigen, een hoogwerker en een schuimblusvoertuig. Inmiddels is de brand onder controle. Zeker de helft van het pand lijkt door de brand te zijn verwoest. De brand werd ontdekt door de eigenaar van de bloemisterij die pal naast het complex woont. Hij heeft verschillende doffe knallen gehoord en heeft zelf 112 gebeld. Hij heeft zijn woning tijdelijk moeten verlaten. Twee personenauto's en een caravan zijn uit een achterliggende kas gehaald door bewoners. De eigenaren van de bloemisterij waren bezig met een verbouwing van het pand. Het is nog niet duidelijk of dat iets met de oorzaak van de brand te maken heeft.