Ondernemers Zaltbommel gemobiliseerd voor herindeling

ZALTBOMMEL - Het waren met name ondernemers in Zaltbommel die zich donderdagavond lieten horen tijdens de hoorzitting in het stadhuis van Zaltbommel over de mogelijke herindeling in de Bommelerwaard. De ondernemers die kwamen inspreken zijn voor een gemeentelijke herindeling van Zaltbommel met buurgemeente Maasdriel.

Sinds kort ligt er een rapport van bureau Berenschot dat antwoord geeft op de vraag of er een herindeling of sterke ambtelijke samenwerking moet komen in de Bommelerwaard. Het onderzoeksbureau spreekt zich uit voor een herindeling, maar ziet ook de weerstand bij de politiek in Zaltbommel. Berenschot adviseert daarom om in ieder geval op ambtelijk niveau grote stappen te zetten en met de eigen bevolking in gesprek te gaan over een uiteindelijke herindeling.

De ondernemers willen dat meteen grote stappen worden gezet. Volgens hen gelden nu verschillende regels binnen de twee gemeentes, bijvoorbeeld als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat kan beter, zeggen de ondernemers.

Ook ander geluid

Er was ook een ander geluid te horen van een aantal inwoners van Zaltbommel. Zo werd opgemerkt dat bij een herindeling de afstand tussen burger en politiek nog groter wordt. Ook werden cultuurverschillen tussen de gemeentes genoemd. Op de vraag of inspreker Jan-Herber Hoogendoorn dan iets tegen inwoners van Maasdriel heeft, zei hij: 'Ik kan hele aardige buren hebben, maar dat betekent niet dat ik met ze in één huis wil wonen.'