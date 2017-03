Hans van Arum nieuwe trainer VVOG

HARDERWIJK - Oud-Vitessespeler Hans van Arum (50) gaat volgend seizoen aan de slag als hoofdtrainer bij VVOG. Dat meldt de derdedivisionist uit Harderwijk op zijn website.

Van Arum traint dit seizoen nog bij Hoofdklasser SDV Barneveld, maar de club besloot eind vorig jaar de samenwerking met de Lunteraan niet te verlengen. Hij volgt in Harderwijk Ed Engelkes op.

De spits debuteerde pas op late leeftijd in het profvoetbal; hij was 22 toen hij zijn eerste wedstrijd speelde voor Vitesse, op 13 augustus 1989. In de winter van het seizoen 1992/1993 vertrok de prof naar Willem II. Na een verblijf bij RKC Waalwijk beëindigde de spits zijn voetbalcarrière bij Go Ahead Eagles.