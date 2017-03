Slager verkoopt dankzij typetjes op Facebook 'als een malle'

HARDERWIJK - Kippetjes van een Mexicaan, saté van een voetbalfan met de maandagochtendblues: keurslager Erwin Timmer uit Harderwijk heeft een unieke manier gevonden om zijn producten aan te bieden. Hij zet sinds drie weken filmpjes op Facebook waarin typetjes de aanbiedingen van de week aanprijzen. En die manier van reclame maken, legt hem geen windeieren.

Het filmpje van de Mexicaan met de kippen bereikte online meer al dan 40.000 mensen. 'Mensen vinden ze grappig, eentje is zelfs op website Dumpert terechtgekomen. Geen idee hoe. En Hart van Nederland is ook al langs geweest. De zaak loopt ook als een malle en mensen herkennen me op straat', zegt Timmer tegen Omroep Gelderland.

In het allereerste filmpje stond de hachee die Timmer in zijn slagerij verkoopt centraal. Hierna volgden al snel meerdere filmpjes, waaronder zijn beroemde filmpje met de 'cokeworst', de gringo met de chilisteak en de voetbalfan met de nasi. En als het aan Timmer ligt, komen er nog meer typetjes.

Thuis in Gelderland-presentator Frank van Dijk had Erwin Timmer aan de lijn over zijn filmpjes en het succes. Luister hier het interview terug: