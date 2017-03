De kans is groot dat u niet weet wie Blauwe Gerrit is

HARDERWIJK - Bijna niemand op de Veluwe kent hem nog, Blauwe Gerrit. De oude Germaanse bosgeest danste als een blauw lichtje door de bossen van de Veluwe. Drie gepassioneerde Harderwijkers brengen de oude mythe tot leven door er prentenboeken voor kinderen over te maken. Binnenkort verschijnt het tweede boek over het blauwe mannetje.

Chuck van Loenen, Sander Goudzwaard en Sjarenka Bognar zijn een eigen uitgeverij begonnen voor de kinderboeken over Blauwe Gerrit. Ze doen alles zelf, naast hun gewone baan.

Guitig en ondeugend

Chuck tekent de figuurtjes met potlood op A4. Vervolgens worden deze tekeningen ingescand en bewerkt door Sander die de grafische vormgeving doet. Sjarenka maakt de foto's van alle platen en ook is zij de schrijfster van de boeken.

'Blauwe Gerrit is een guitig mannetje die ook heel ondeugend is', vertelt Sjarenka enthousiast. 'De mythe gaat dat hij op verlaten plekken bij wandelaars op de schouders sprong en zich dan steeds zwaarder maakte zodat zij uitgeput waren wanneer ze uiteindelijk de bewoonde wereld weer bereikten.'

Stiekem werk afmaken

'Maar hij hielp ook Veluwnaren die in de problemen zaten. Kreeg bijvoorbeeld een molenaar zijn graan niet op tijd gemalen, of een boer zijn oogst niet op tijd binnen, dan gebeurde het wel dat Gerrit 's nachts stiekem het overgebleven werk voor hen afmaakte,' zegt Sjarenka.

De drie Harderwijkers hopen er ooit een boterham mee te kunnen verdienen. Maar ook als dat niet lukt, blijven ze doorgaan. Sjarenka: 'Het is fantastisch om te doen.'

Op zaterdag 8 april wordt het tweede boek met de titel 'Blauwe Gerrit en het mysterie van de verdwenen schapen' in het Noord-Veluws museum in Nunspeet gepresenteerd. In het museum begint dan ook een twee maanden durende expositie over de Veluwse mythe.