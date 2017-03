Vrouw (75) uit het water gered dankzij automobilisten

MAURIK - Twee automobilisten hebben in Maurik donderdag een heldendaad verricht door een 75-jarige vrouw uit het water te redden.

De vrouw uit Maurik raakte met haar elektrische driewielige fiets in de sloot, mogelijk omdat ze schrok van een auto.

Twee passerende automobilisten bedachten zich geen momenten en sprongen het water in om de vrouw te helpen. Ze hielden haar boven water, waarna de Maurikse door hulpverleners op de kant werd gebracht, schrijft de politie Buren op Facebook.

De vrouw had lichte verwondingen en was onderkoeld maar het gaat naar omstandigheden goed met haar. De elektrische fiets is met een shovel op het droge gebracht.