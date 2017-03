Omstanders redden 75-jarige vrouw uit het water

MAURIK - Een 75-jarige inwoonster van Maurik raakte donderdag met haar elektrische driewielige fiets te water. De vrouw is waarschijnlijk geschrokken van een auto en reed pardoes de sloot in.

Twee passerende automobilisten aarzelden geen moment en sprongen de sloot in om de vrouw te helpen. Ze hielden haar boven water, waarna de Maurikse op de kant kon worden gebracht.

De vrouw had lichte verwondingen en was onderkoeld. De elektrische fiets is door buurtbewoners met een shovel op het droge gebracht.