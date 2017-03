Herindeling westelijk Rivierengebied stap dichterbij

Foto: Omroep Gelderland

ASPEREN - De gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal hebben ingestemd met het herindelingsontwerp. Daarmee is het samengaan van de drie gemeenten weer een stap dichterbij. In 2019 moet de fusie een feit zijn. De drie gemeenten in het Rivierengebied vormen dan samen een middelgrote gemeente van ongeveer 50.000 inwoners.

In het aangenomen herindelingsontwerp staan de visie en de uitgangspunten van de nieuwe gemeente beschreven. GNL wil vooral veel meer samenwerken met inwoners en lokale ondernemers. Daarom moet in de nieuwe gemeente meer ruimte zijn voor initiatieven vanuit de samenleving. Gemeenteraadsvergaderingen worden bij voorkeur op verschillende locaties in de gemeente gehouden. Minder geld De nieuwe gemeente zal het met minder geld uit het gemeentefonds moeten doen. Het gaat om een bedrag van ongeveer een miljoen euro per jaar. Daar staat tegenover dat de kosten voor de nieuwe gemeente ook lager zullen zijn, doordat er bijvoorbeeld geen drie gemeentehuizen meer nodig zijn. Voor de inwoners van Neerijnen en Lingewaal zullen de lokale woonlasten, zoals de rioolheffing en de OZB, vanaf 2019 volgens het herindelingsontwerp een paar tientjes per jaar hoger uitvallen. Inwoners van Geldermalsen zijn juist iets goedkoper uit. Hoe nu verder? Nu het herindelingsontwerp is aangenomen, is het de beurt aan inwoners en andere betrokkenen, zoals bedrijven. Zij kunnen het ontwerp inzien en eventuele aanpassingen voorstellen. Dat leidt tot een herindelingsadvies, wat opnieuw goedgekeurd moet worden door de drie gemeenteraden. Daarna wordt een wet opgesteld waarin de herindeling wordt geregeld. De komende weken wordt een naam voor de nieuwe gemeente gekozen. In november 2018 zijn er in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. Op 1 januari 2019 is de nieuwe gemeente dan een feit.