Gelderland vandaag: Tinderfeest tegen vergrijzing en weer een finale voor Achilles'29

Foto: Pixabay

SILVOLDE - Een Tinderfeest tegen de vergrijzing in de Achterhoek, de eerste van acht finales voor Achilles'29 en opruimactie in Maas & Waal: dit is het nieuws van vrijdag 17 maart.

Achterhoeks Tinderfeest Vijf jongeren uit het Doetinchemse dorp Gaanderen maken zich zorgen over de vergrijzing en de krimp in hun regio. Met een knipoog naar de online datecultuur organiseren ze daarom vanavond in Café 't Centrum in Silvolde een heus Tinderfeest. Het feest is gebaseerd op de populaire datingapp Tinder. Bezoekers krijgen bij binnenkomst een stapel stickers om daarmee te matchen met andere bezoekers. Zie ook: Tinderfeest als oplossing tegen vergrijzing Spannende dag voor Achilles'29 Achilles'29 heeft nog acht wedstrijden om degradatie uit de Jupiler League te voorkomen. De Groesbeekse nummer laatst staat zes punten achter de veilige negentiende plaats. Punten in eigen huis tegen de huidige nummer zeven Almere City FC zijn dus absolute noodzaak. Datzelfde geldt voor De Graafschap, maar vanwege een andere reden. De Doetinchemmers zijn de vierde periode uitstekend gestart en staan gedeeld koploper. Als de ploeg nog iets wil deze competitie moeten er dus drie punten gepakt worden bij Fortuna Sittard. Zie ook: Goed én slecht nieuws voor Achilles'29 in aanloop naar duel met Almere City Vrijwilligers maken Druten schoon Ook dit jaar steken weer honderden volwassenen en kinderen uit de gemeente Druten hun handen uit de mouwen tijdens de Maas en Waalse schoonmaakdag. Ze gaan samen het zwerfafval in de omgeving te lijf. De schoonmaakactie begint om 13.00 en duurt tot 15.00 uur. Morgen wordt er ook nog geveegd, dan tussen 09.00 en 12.00 uur.