Lekker eropuit dit weekend? Dit zijn onze uittips

ARNHEM - Je wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Sprookjesballet

In kasteel Amersoyen kun je zaterdag naar het sprookjesballet. De familievoorstelling begint om 15.00 uur en wordt gedanst door het Arnhemse LethDansant. Op muziek van Prokofiev zullen vijftien dansers het sprookje Assepoester spelen. De taveerne is al om 14.00 uur open en na afloop van de voorstelling kun je een kijkje nemen in de wapenkamer en op de zolder van het kasteel.

Roparun

Zaterdagavond is het Roparun popfestival in Fort Bronsbergen vlakbij Zutphen. Tot diep in de nacht zijn er dj's en bands die kosteloos meewerken aan het festival, zodat de volledige opbrengst van de kaartverkoop naar Stichting Roparun gaat. Deze stichting zamelt geld in voor mensen met kanker.

Modeltreinen kijken

Helemaal je gang kunnen gaan met je modeltrein in een cactustuin; wie wil dat nou niet. Aanstaande zondag organiseert spoorwegmodelbouwvereniging de Seinpaal een open dag in de CactusOase in Ruurlo. Gastrijders uit het hele land worden uitgenodigd om de spoorbanen te bekijken, maar ook om zelf te rijden. De CactusOase is zondag open van 10.00 tot 17.00 uur.

Stevensloop

Zondag komen duizenden hardloopliefhebbers naar Nijmegen voor de Stevensloop. De deelnemers gaan zich wagen aan de 5, 10 of 21 kilometer. Als klap op de sportieve vuurpijl gaan de professionals uitmaken wie zich Nederlands kampioen mag noemen op de halve marathon. De verschillende parcoursen lopen door de binnenstad en via het nieuwe stadseiland bij Lent. Heel veel mooie plekken dus om de hardlopers aan te moedigen.

Kun je er niet bij zijn? Omroep Gelderland doet de hele dag verslag. De tv-uitzending begint om 11.55 uur. Op onze Facebookpagina kun je kijken naar de livestream. De radio-uitzending begint om 14.00 uur.

